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РИА Новости

Памфилова прокомментировала сокращение числа политических партий в России

21:55 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число политических партий в РФ сокращается, среди них идет естественный отбор, отметила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во время обсуждения итогов избирательной кампании в РФ 2019 года глава государства отметил, что сейчас 51 партия может принимать участие в выборах.
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"Да, очень много, но сейчас идет естественный отбор", - сказала в свою очередь Памфилова.
Она пояснила, что партии, которые не работают, постепенно отживают. "У нас уже сократилось (их число) - было под 80, 77, сейчас около 50, то есть, идет естественный отбор", - заключила глава ЦИК.
Памфилова в ходе встречи поблагодарила президента РФ за поддержку. "Я надеюсь, что мы и дальше будем также последовательно, принципиально выполнять цель ... чтобы выборы вызывали максимальное доверие, чтобы они были прозрачные, достоверные", - сказала глава ЦИК.
Она, в частности, отметила, что сейчас в избирательной системе применяется много новых цифровых технологий, но "они не самоцель, а средства для того, чтобы человек в полной мере мог ... полноценно избирать и быть избранным".
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