Памфилова прокомментировала сокращение числа политических партий в России

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число политических партий в РФ сокращается, среди них идет естественный отбор, отметила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время обсуждения итогов избирательной кампании в РФ 2019 года глава государства отметил, что сейчас 51 партия может принимать участие в выборах.

"Да, очень много, но сейчас идет естественный отбор", - сказала в свою очередь Памфилова.

Она пояснила, что партии, которые не работают, постепенно отживают. "У нас уже сократилось (их число) - было под 80, 77, сейчас около 50, то есть, идет естественный отбор", - заключила глава ЦИК.

Памфилова в ходе встречи поблагодарила президента РФ за поддержку. "Я надеюсь, что мы и дальше будем также последовательно, принципиально выполнять цель ... чтобы выборы вызывали максимальное доверие, чтобы они были прозрачные, достоверные", - сказала глава ЦИК.