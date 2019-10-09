В Рязани взяли под стражу обвиняемого в убийстве ветерана и его супруги

ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Суд по ходатайству следствия взял под стражу обвиняемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщает СУСК РФ по региону.

Вечером 26 сентября в одной из квартир Рязани были обнаружены с признаками насильственной смерти тела хозяев - мужчины, участника Великой Отечественной войны, и женщины - 1928 и 1930 годов рождения. СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц. Утром в среду стало известно о задержании подозреваемого - жителя Рязани, 1999 года рождения.

"Следственным управлением 20-летнему жителю города Рязани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц)... По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.