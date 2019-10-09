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РИА Новости

Памфилова отметила высокую явку на прошедших в 2019 году выборах

21:52 09.10.2019 (обновлено: 09:11 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что избирательная кампания 2019 года прошла хорошо, и отметила высокую явку на выборах.
"Вообще кампания как никогда прошла довольно хорошо", - сказала Памфилова.
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"Явка довольно высокая, вообще, живо прошли выборы - свыше 40% (явка – ред.). То есть говорить, что они были скучными - это не так. Прошли свободно выборы, у нас очень низкий процент отказов (кандидатам), ниже 6,5%, ... то есть практически все были зарегистрированы", - отметила она.
Глава ЦИК назвала прошедшие выборы конкурентными. При этом она отметила "две такие точки горячие" - кампанию в Мосгордуму и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. По ее словам, вторые были "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Она отметила, что по итогам муниципальных кампаний в прошедший единый день голосования всего поступило 176 исковых заявлений в суды из восьми регионов. Из них 77% исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге.
Памфилова пояснила, что ЦИК не отвечает напрямую за муниципальные выборы, так как это параллельная избирательная система. "Нам приходилось ежедневно в ручном режиме предотвращать, выявлять эти нарушения", - сказала глава Центризбиркома.
"У нас так, к сожалению отрегулирована ситуация взаимодействия государственного уровня власти и муниципального в конституции еще даже", - заметил на это Путин.
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Он отметил, что в среду говорил с премьером Дмитрием Медведевым о проблемах, возникающих в социальной сфере, "когда идет расстыковка и нет достаточного согласования между государственным уровнем и муниципальным в решении задач социального характера".
"Но это отдельная тема", - сказал президент.
Памфилова сообщила, что ЦИК подготовил предложения по данному вопросу. "Мы готовы за все отвечать, но должны быть определены полномочия, чтобы это была все-таки единая избирательная система - это не значит, что вертикаль жесткая, но чтобы люди несли ответственность за то, что они делают, и не ориентировались на местного князька, а все-таки ориентировались и на проблемы города, и на проблемы государственные. Это все возможно в рамках закона и конституции", - отметила Памфилова.
Глава ЦИК также заявила, что "система сбора и проверки подписей устарела". "Вот мы предложения по этому поводу подготовили", - подчеркнула Памфилова.
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