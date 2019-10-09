В Калининградской области рассказали о результатах введения электронных виз

С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить такую визу можно будет для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России. По данным регионального министерства по туризму, электронными визами с начала их действия для посещения Калининградской области воспользовались уже 45 тысяч иностранных туристов.