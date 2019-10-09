В Калининградской области рассказали о результатах введения электронных виз

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Режим электронной визы в Калининградской области привел к "взрывному" росту туристов, заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве.
С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить такую визу можно будет для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России. По данным регионального министерства по туризму, электронными визами с начала их действия для посещения Калининградской области воспользовались уже 45 тысяч иностранных туристов.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, по предварительным данным, турпоток уже увеличился на 10-11 %. ожидается, что по итогам года прирост составит около 13%.
"Мы очень хорошо стартовали... смогли увидеть существенный "взрывной" рост потока туристов, начиная с 1 июля", - отметил Алиханов.
По его словам, механизм электронных бесплатных виз несет положительный экономический эффект, и для региона это возможность проведения новых мероприятий.