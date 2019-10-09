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РИА Новости

Памфилова сообщила о попытках "утопить" в клевете российские выборы

21:49 09.10.2019 (обновлено: 21:54 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Избирательная кампания 2019 года в России подверглась разного рода дезинформации и клевете, однако большая часть нарушений на сентябрьских выборах не подтвердилась, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она сообщила, что, согласно целому ряду социологических исследований, более половины людей считают, что выборы прошли честно и более половины опрошенных считают, что их удовлетворил этот результат. "Это все несмотря на то, что были такие попытки серьезные наших недоброжелателей - и внешних, и внутренних - утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы, разного рода провокаций. Мы это все научились выявлять, сейчас вместе с наблюдательским сообществом четко ставим на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы фальсификаций", - сказала Памфилова.
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В частности, по ее словам, тщательно проверяются все сообщения в интернете и СМИ, на разного рода картах нарушений и так далее. "Сейчас около 2 тысяч уже (проверено заявлений о нарушениях) и менее 14-15% подтверждается, остальное все не соответствует действительности", - отметила глава Центризбиркома.
При этом она добавила, что настоящие нарушения тоже последовательно выявляются. "И вот тут задача действительно добиться того, чтобы в системе их (нарушений) не было вообще", - заключила Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня состоялись в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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