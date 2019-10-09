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РИА Новости

Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент

21:47 09.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
Демократ Байден впервые призвал в среду объявить импичмент Трампу, который, предположительно, добивался от украинских властей расследования против Байдена.
Президент США Дональд Трамп
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"Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал", - написал Трамп.
По его словам, у Байдена не было другого выбора, поскольку его усилия по избранию президентом терпят крах.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампДжозеф БайденСШАВ мире
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