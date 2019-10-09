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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Ливана призвал Турцию прекратить агрессию на севере Сирии

21:45 09.10.2019
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© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ливана призывает Турцию пересмотреть свое решение о начале военной операции на севере Сирии и считает подобные действия агрессией, которая приведет к гибели и принудительному переселению местного населения, сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
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"МИД призывает турецкое командование пересмотреть свое решение и взаимодействовать с вовлеченными странами ради возвращения стабильности в Сирии и соблюдения международного права с приверженностью к целостности сирийской территории", - говорится в заявлении ливанского внешнеполитического ведомства.
В МИД Ливана заявили, что воспринимают действия Турции, как "агрессию против дружественного арабского государства и оккупацию территории Сирии, а также угрозу гибели и вынужденного переселения местного населения".
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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