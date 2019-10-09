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РИА Новости

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование катастрофы MH17

21:23 09.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком сотрудничество в расследовании катастрофы рейса МН17, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Парламент Нидерландов ранее единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В Москве же ранее называли вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
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"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний", - сообщила пресс-служба.
Зеленский также проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Донбассе, речь шла и о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины. По данным пресс-службы, Блок подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
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Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
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Стеф БлокMH17. РасследованиеМИД НидерландовВладимир ЗеленскийНидерландыВ мире
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