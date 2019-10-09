Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование катастрофы MH17

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком сотрудничество в расследовании катастрофы рейса МН17, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Парламент Нидерландов ранее единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В Москве же ранее называли вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний", - сообщила пресс-служба.

Зеленский также проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Донбассе, речь шла и о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины. По данным пресс-службы, Блок подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.