Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T21:07Z
https://ria.ru/20191009/1559601936.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155960/16/1559601615_0:257:3072:1985_1036x0_80_0_0_0a7ae5ce713bba8fd248616bf48463ab.jpg
РИА Новости

Футуролог рассказала, почему насекомые станут основой рациона человека

21:06 09.10.2019 (обновлено: 21:07 09.10.2019)
1050
© Depositphotos / StockphototrendsЗавтрак из овощей и насекомых
Завтрак из овощей и насекомых
© Depositphotos / Stockphototrends
Завтрак из овощей и насекомых. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тенденции потребления в современном мире все больше зависят от требований экологии и меняются крайне быстро, предлагая для будущих поколений другие продукты и форматы их применения, например, насекомых, съедобную упаковку и использование для создания посуды отходов от фастфуда, считает мировой футуролог, специализирующаяся на будущем еды, Морган Гэй.
"У вас есть предпочтения, которые связаны с культурой, с тем, что предпочитают ваши родители, люди, с кем вы общаетесь. Но 50-60 лет назад были совсем другие предпочтения в еде... но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что мы сейчас живем в небывалое время, когда изменения происходят очень быстро на всех уровнях", - сказала Гэй в ходе выступления на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.
Колбасные изделия
2 октября, 16:37РИА Новости
Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона
"Конечно же, один из главных ингредиентов будущего – насекомые, поскольку они очень дешевые. Их потребляют уже две трети населения. Насекомых можно выращивать в разных условиях, они содержат много белка. На самом деле это вопрос времени, мы все движемся в сторону потребления насекомых, когда они будут включены в различные диеты", - добавила эксперт.
По ее словам, мировым трендом является концентрация на рациональном использовании ресурсов, которое необходимо, чтобы обеспечить устойчивость планеты и качество почвы. Не менее важным является решение проблемы нехватки воды и ее качества, переработки отходов, например, для повторного использования в других форматах.
"Производители отказываются от пластика и предлагают новые формы упаковки, съедобные оболочки: она растворяется, и вы чувствуете вкус того, что находится внутри. В будущем этот тренд будет распространяться еще шире", - считает Гэй. Она также рассказала об использовании кофейной гущи для биотоплива, а отходов от фастфуда - для кружек и даже ваз.
Продукты в магазине
7 апреля, 02:33РИА Новости
Минздрав дал советы о правильном питании
Между тем, некоторые бренды используют воздух как один из важных ингредиентов в своей продукции, добавила эксперт. "Они наполняют еду воздухом, таким образом, меняется текстура, увеличивается размер. Потребитель получает новый уникальный продукт, а производители используют этот прием, чтобы больше заработать. Всего лишь воздух, такой простой ингредиент!", - заметила Гэй.
6110023
Обсудить 1
Общество
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Очевидцы сообщили о вторжении турецкой армии в сирийский Телль-Абъяд
РИА
Новости
Грибы вешенки
Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование катастрофы MH17
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Лента
новостей
Кандидат в президенты США Джо Байден
Байден впервые призвал к импичменту Трампа
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Ким и Кортни Кардашьян приняли крещение в Армении
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Франция призвала прекратить турецкую операцию в Сирии
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал украинских прокуроров "импотентами"
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Граница Южной Осетии и Грузии
Цхинвал обвинил Тбилиси в "ползучей оккупации" и "прямом подкупе" населения
Советник президента РФ Сергей Глазьев
Путин уволил Глазьева с должности советника
Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года в Стокгольме. Ее разделят между собой Грег Семенза, Уильям Келин и Петер Ратклифф
К чему ведет недостаток кислорода. Открытие, удостоенное Нобелевской премии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
Лента новостейМолния