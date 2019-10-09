Футуролог рассказала, почему насекомые станут основой рациона человека

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тенденции потребления в современном мире все больше зависят от требований экологии и меняются крайне быстро, предлагая для будущих поколений другие продукты и форматы их применения, например, насекомых, съедобную упаковку и использование для создания посуды отходов от фастфуда, считает мировой футуролог, специализирующаяся на будущем еды, Морган Гэй.

"У вас есть предпочтения, которые связаны с культурой, с тем, что предпочитают ваши родители, люди, с кем вы общаетесь. Но 50-60 лет назад были совсем другие предпочтения в еде... но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что мы сейчас живем в небывалое время, когда изменения происходят очень быстро на всех уровнях", - сказала Гэй в ходе выступления на пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума.

"Конечно же, один из главных ингредиентов будущего – насекомые, поскольку они очень дешевые. Их потребляют уже две трети населения. Насекомых можно выращивать в разных условиях, они содержат много белка. На самом деле это вопрос времени, мы все движемся в сторону потребления насекомых, когда они будут включены в различные диеты", - добавила эксперт.

По ее словам, мировым трендом является концентрация на рациональном использовании ресурсов, которое необходимо, чтобы обеспечить устойчивость планеты и качество почвы. Не менее важным является решение проблемы нехватки воды и ее качества, переработки отходов, например, для повторного использования в других форматах.

"Производители отказываются от пластика и предлагают новые формы упаковки, съедобные оболочки: она растворяется, и вы чувствуете вкус того, что находится внутри. В будущем этот тренд будет распространяться еще шире", - считает Гэй. Она также рассказала об использовании кофейной гущи для биотоплива, а отходов от фастфуда - для кружек и даже ваз.