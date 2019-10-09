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РИА Новости
Война в Сирии

Франция призвала прекратить турецкую операцию в Сирии

21:04 09.10.2019 (обновлено: 21:09 09.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Операция турецких сил на северо-востоке Сирии опасна, ее необходимо прекратить, заявила вечером в среду глава министерства обороны Франции Флоранс Парли.
"Турецкое наступление на северо-востоке Сирии опасно. Опасно для безопасности курдов. Опасно, поскольку выгодно ИГ*, против которого мы сражаемся пять лет. Оно должно прекратиться", - написала министр в своём аккаунте в сети Twitter.
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Она также напомнила, что Франция созвала заседание СБ ООН, которое пройдёт в четверг.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство*". Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМинобороны ФранцииВойна в СирииФранцияТурцияСирияВ мире
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