Франция призвала прекратить турецкую операцию в Сирии

ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Операция турецких сил на северо-востоке Сирии опасна, ее необходимо прекратить, заявила вечером в среду глава министерства обороны Франции Флоранс Парли.
"Турецкое наступление на северо-востоке Сирии опасно. Опасно для безопасности курдов. Опасно, поскольку выгодно ИГ*, против которого мы сражаемся пять лет. Оно должно прекратиться", - написала министр в своём аккаунте в сети Twitter.
Она также напомнила, что Франция созвала заседание СБ ООН, которое пройдёт в четверг.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство*". Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
* запрещенная в России террористическая организация.