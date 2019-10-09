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РИА Новости

На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

20:51 09.10.2019 (обновлено: 21:43 09.10.2019)
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CC0 / StockSnap / Пламя газовой конфорки
Пламя газовой конфорки
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус повредил магистральный газопровод на доме на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Перовском проезде, со слов заявителя, автобус врезался в здание, идет утечка газа", - сказал собеседник агентства.
Инспектор ГИБДД
8 октября, 11:47РИА Новости
Врезавшийся в столб в Самаре автобус никто не подрезал, заявили в ГИБДД
По его словам, на место происшествия уже прибыли представители оперативных служб и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.
"ДТП произошло по адресу Перовский проезд, 35. Автобус ехал без пассажиров и врезался в стену дома, повредив газовые коммуникации. Пострадавших нет, угрозы взрыва нет", - сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Также там добавили, что эвакуация из здания не проводилась, службы города работают на месте.
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