На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

"В Перовском проезде, со слов заявителя, автобус врезался в здание, идет утечка газа", - сказал собеседник агентства.

Врезавшийся в столб в Самаре автобус никто не подрезал, заявили в ГИБДД

Врезавшийся в столб в Самаре автобус никто не подрезал, заявили в ГИБДД

По его словам, на место происшествия уже прибыли представители оперативных служб и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.

"ДТП произошло по адресу Перовский проезд, 35. Автобус ехал без пассажиров и врезался в стену дома, повредив газовые коммуникации. Пострадавших нет, угрозы взрыва нет", - сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Также там добавили, что эвакуация из здания не проводилась, службы города работают на месте.