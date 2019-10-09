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РИА Новости

Нетаньяху прокомментировал стрельбу у синагоги в Германии

20:48 09.10.2019 (обновлено: 22:19 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал стрельбу у синагоги в Германии проявлением усиления антисемитизма в Европе и выразил соболезнования семьям погибших.
В среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Стрельба произошла у синагоги в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой задержан один человек.
"Террористическая атака против общины в Галле в Германии в Йом-Кипур, самый святой день для нашего народа, это еще одно проявление усиления антисемитизма в Европе", - написал Нетаньяху в Twitter.
Глава правительства Израиля выразил соболезнования семьям погибших и призвал власти Германии "продолжать упорно действовать против антисемитизма".
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В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин призвал "руководство Германии и всего свободного мира сурово и бескомпромиссно судить по всей строгости закона в отношении антисемитизма и его последствий".
Также МИД Израиля заявил, что "шокирован антисемитской атакой в немецком Галле" и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Йом-Кипур (Судный день) - самый святой и торжественный день для евреев, когда верующие на 25 часов отказываются от работы, еды и воды, плотских утех и различных удобств, например, кожаной обуви, возможности умываться и использовать косметику. Большую часть дня верующие евреи проводят в синагоге и молятся о прощении и "хорошей записи в книгу жизни".
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Стрельба в ГаллеБиньямин НетаньяхуГерманияЕвропаВ мире
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