Нетаньяху прокомментировал стрельбу у синагоги в Германии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал стрельбу у синагоги в Германии проявлением усиления антисемитизма в Европе и выразил соболезнования семьям погибших.

В среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Стрельба произошла у синагоги в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой задержан один человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Террористическая атака против общины в Галле в Германии в Йом-Кипур, самый святой день для нашего народа, это еще одно проявление усиления антисемитизма в Европе", - написал Нетаньяху в Twitter

Глава правительства Израиля выразил соболезнования семьям погибших и призвал власти Германии "продолжать упорно действовать против антисемитизма".

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин призвал "руководство Германии и всего свободного мира сурово и бескомпромиссно судить по всей строгости закона в отношении антисемитизма и его последствий".

Также МИД Израиля заявил, что "шокирован антисемитской атакой в немецком Галле" и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.