В ООН надеются, что операция в Сирии не повлияет на конституционный комитет

ООН, 9 окт – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак надеется, что процесс формирования конституционного комитета Сирии продолжится полным ходом, несмотря на начало военной операции Турции на северо-востоке САР.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

"Мы определенно пытаемся идти на полной скорости с запуском конституционного комитета. И мы продолжаем этот процесс. И мы, конечно, надеемся и ожидаем, что этот процесс продолжится", - сказал Хак на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что из-за операции Турции запуск конституционного комитета может быть отложен.

Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.