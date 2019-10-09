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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН надеются, что операция в Сирии не повлияет на конституционный комитет

20:37 09.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак надеется, что процесс формирования конституционного комитета Сирии продолжится полным ходом, несмотря на начало военной операции Турции на северо-востоке САР.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
"Мы определенно пытаемся идти на полной скорости с запуском конституционного комитета. И мы продолжаем этот процесс. И мы, конечно, надеемся и ожидаем, что этот процесс продолжится", - сказал Хак на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что из-за операции Турции запуск конституционного комитета может быть отложен.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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