Суд отправил под домашний арест сторонницу Атамбаева депутата Кодуранову

БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека отправил под домашний арест депутата парламента Киргизии и сторонницу экс-президента Алмазбека Атамбаева Асель Кодуранову по обвинению в соучастии в захвате заложников.
Кодуранова находилась в резиденции Атамбаева во время спецоперации по его задержанию.
"Судья принял решение о домашнем аресте без ограничений. В целом, я удовлетворена этим решением", - заявила РИА Новости в среду Кодуранова.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один боец спецназа погиб.
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.