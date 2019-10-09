Трамп заявил об ответственности Турции за плененных в Сирии боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Турция отныне несет ответственность за взятых в плен террористов "Исламского государства*" в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп в связи началом военной операции Анкары в Сирии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

"Турция отныне несет ответственность за обеспечение того, чтобы все боевики ИГ*, находящиеся в плену, оставались в тюрьме, и чтобы ИГ* не возродилось ни каким образом и ни в каком виде", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Президент США также отметил, что Турция "обязалась защищать мирных граждан, религиозные меньшинства, включая христиан, а также обеспечить отсутствие гуманитарного кризиса" в связи с военной операцией.

"Мы ожидаем, что Турция будет выполнять все свои обязательства, и мы продолжим пристально следить за ситуацией", - подчеркнул Трамп.