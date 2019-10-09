ЕС призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, она подрывает стабильность в регионе и перспективы политического диалога, говорится в распространенном в среду от имени ЕС заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию", — говорится в заявлении.

В ЕС полагают, что "возобновление вооруженных столкновений на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность во всем регионе, усугубит страдания гражданского населения". Кроме того, "перспективы политического процесса под руководством ООН для достижения мира в Сирии будут осложнены", заявила Могерини.

ЕС также полагает, что "односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалицией по разгрому ИГ*, членом которой является Турция".

Кроме того, ЕС считает "маловероятным", что предусмотренная Турцией на северо-востоке Сирии "зона безопасности" удовлетворит международным критериям для возвращения беженцев.

"ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где игнорируются права местного населения", — отмечается в заявлении.