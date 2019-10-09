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РИА Новости

В Ираке объявили трехдневный траур по погибшим в ходе демонстраций

20:20 09.10.2019
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© AFP 2019 / Ahmad Al-RubayeАкция протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019 года
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019 года. Архивное фото
ДАМАСК, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о трехдневном трауре по погибшим в ходе демонстраций, идущих в стране вторую неделю.
Траур по погибшим демонстрантам и сотрудникам служб безопасности продлится с четверга по субботу, сообщила пресс-служба премьера в соцсетях.
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 04:28РИА Новости
Помпео на фоне протестов в Багдаде призвал премьера Ирака к сдержанности
Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили не только столицу, но и несколько провинций на юге страны - Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по данным минздрава, 165 человек погибли и более шести тысяч пострадали, в их числе - демонстранты и полицейские.
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Адель Абдель МахдиБагдад (город)ИракВ мире
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