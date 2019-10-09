В Ираке объявили трехдневный траур по погибшим в ходе демонстраций

Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили не только столицу, но и несколько провинций на юге страны - Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по данным минздрава, 165 человек погибли и более шести тысяч пострадали, в их числе - демонстранты и полицейские.