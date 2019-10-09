Трамп заявил об отсутствии военных из США в зоне операции Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Военных США в зоне операции Турции в Сирии нет, заявил президент США Дональд Трамп.
"Американских солдат в этом районе нет", - говорится в письменном заявлении Трампа, посвященном начавшейся операции Турции.
Ранее он отдал приказ об отводе американских войск с севера-востока Сирии в преддверии операции Анкары.
"С первых дней, когда я вступил на политическую арену, я ясно заявлял, что не хочу воевать на этих бесконечных и бессмысленных войнах, особенно на тех, которые не приносят выгоды Соединенным Штатам", - добавил Трамп.