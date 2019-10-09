В РПЦ призвали Элладскую церковь "не спешить с решениями" по Украине

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В Московском патриархате надеются, что Элладская православная церковь примет "ответственное решение" по вопросу об отношении к созданной Константинополем на Украине структуре, заявил в среду РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Элладская церковь, как ожидается, 12 октября на внеочередном Архиерейском соборе обсудит украинский вопрос.

"Элладская церковь является автокефальной, и я надеюсь, что она примет ответственное решение, соответствующее духу и букве церковных канонов, без давления извне. В Элладской церкви знают, что украинская псевдо-церковная структура, получившая томос от Константинополя, состоит из лиц, не имеющих канонических хиротоний", - сказал он.

По его словам, "важно не спешить с односторонними решениями, которые могут лишь усугубить возникшее разделение".

"Давайте лучше дождемся того благословенного дня, когда все поместные церкви, движимые Святым Духом, смогут собраться вместе и на всеправославном уровне решить будущее украинского православия", - сказал иерарх.

По его словам, прецеденты исцеления расколов имеются, в том числе и в недавнем прошлом. Так, в 1998 году в Софии состоялся церковный собор, в котором приняли участие представители 13 автокефальных церквей, в том числе семь патриархов. Собор был созван для преодоления раскола в Болгарской церкви, и его результатом стало покаяние и возвращение раскольников в церковь. В случае же с Украиной, отметил митрополит Иларион, "был избран другой сценарий, а потому и результат оказался прямо противоположным".

"В Элладской церкви немало иерархов, хорошо осведомленных о реальном положении дел на Украине. Им известно, что абсолютное большинство православной паствы остается сплоченным вокруг митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в Русской церкви сейчас ощущают мощную поддержку поместных православных церквей, а те, кто признают раскол, окажутся в изоляции.

"Некоторые церкви открыто выразили свое несогласие с легитимизацией украинского раскола, другие молчаливо не соглашаются с ней. Уверен: абсолютное большинство поместных церквей как не признало, так и в будущем не признает это деяние. А значит, раньше или позже к этому вопросу все равно придется вернуться на всеправославном уровне", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как будет вести себя Русская церковь, если Элладская церковь все-таки признает "новую церковь" Украины, представитель РПЦ так же задался вопросом: "А как бы повела себя Элладская церковь, если бы Русская церковь признала один из старостильных расколов?"

"Думаю, ответ очевиден. Когда Константинополь даровал томос об автокефалии украинским раскольникам, у нас не оставалось никакого иного выбора, кроме как разорвать евхаристическое общение. Многие греческие иерархи этого не поняли, сочли нашу реакцию слишком жесткой, не оставляющей пространства для диалога. Но пусть те, кто нас критикуют, поставят себя на наше место", - заявил иерарх.

В Московском патриархате, подчеркнул он, призывают к тому, чтобы "вопросы подобной важности решались на всеправославном уровне, а не путем односторонних решений отдельных поместных церквей".

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признала новой структуры, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.