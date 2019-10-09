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РИА Новости
Война в Сирии

Финляндия осудила действия Турции на севере Сирии

20:04 09.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — РИА Новости. Финляндия решительно осуждает действия Турции на севере Сирии и поддерживает заявление президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, в котором он призвал остановить военную операцию, говорится в сообщении финского кабмина.
Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
Дым от бомбардировок в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
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"Действия Турции усугубляют и без того сложный кризис в Сирии. Мы очень обеспокоены влиянием этого решения на гуманитарную ситуацию в Сирии. Военные действия в этом районе могут привести к новым беженцам. Также важно быть готовым к этому на уровне ЕС", - заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне, его слова приводятся в сообщении.
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Люксембурге в понедельник, где Финляндия расскажет о влиянии военной операции Турции в Сирии на беженцев в регионе и гуманитарных потребностях Сирии.
"Правительство также не будет выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию или другие страны, находящиеся в состоянии войны", - заявил премьер-министр Финляндии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЖан-Клод ЮнкерЕвросоюзФинляндияТурцияСирияВ мире
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