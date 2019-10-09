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РИА Новости

Белгородца, обвиняемого в гибели трех велосипедистов на трассе, арестовали

19:57 09.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Белгородской области, который обвиняется в гибели ехавших на велосипедах матери и двух ее детей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
Авария произошла в понедельник около 17.25 мск в Ровеньском районе. По данным полиции, на автодороге "Россошь – Старобельск – Лозная" вблизи хутора Клиновый машина сбила женщину с двумя детьми, которые ехали на велосипедах, водитель скрылся. Женщина 1981 года рождения, ее 12-летний сын и 10-летняя дочь скончались на месте происшествия.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В понедельник вечером полиция объявила о задержании на улице поселка Ровеньки подозреваемого - 30-летнего местного жителя.
"Районный суд арестовал его на два месяца", - сказала Козырева, добавив, что мужчине предъявили обвинение.
Отмечается, что, по данным правоохранителей, обвиняемый был пьян, не имел водительских прав и до этого не раз привлекался к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.
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