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РИА Новости

В немецком Галле полиция разрешила жителям выходить на улицу

19:55 09.10.2019 (обновлено: 22:13 09.10.2019)
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© AP Photo / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Полиция немецкого города Галле, где ранее неизвестный застрелил двух человек, понизила уровень угрозы, разрешив жителям выходить на улицу.
Ранее в среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. По информации СМИ, стрельба произошла у синагоги. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой был задержан один человек.
"Уровень опасности для населения более не рассматривается как чрезвычайный. Мы сохраняем усиленное присутствие в районе. Вы можете снова находиться на улице, предупреждения сняты", - говорится в сообщении управления полиции Галле в Twitter.
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Стрельба в ГаллеГерманияВ мире
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