В немецком Галле полиция разрешила жителям выходить на улицу

Ранее в среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. По информации СМИ, стрельба произошла у синагоги. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой был задержан один человек.