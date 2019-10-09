В немецком Галле полиция разрешила жителям выходить на улицу

БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Полиция немецкого города Галле, где ранее неизвестный застрелил двух человек, понизила уровень угрозы, разрешив жителям выходить на улицу.
Ранее в среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. По информации СМИ, стрельба произошла у синагоги. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой был задержан один человек.
"Уровень опасности для населения более не рассматривается как чрезвычайный. Мы сохраняем усиленное присутствие в районе. Вы можете снова находиться на улице, предупреждения сняты", - говорится в сообщении управления полиции Галле в Twitter.