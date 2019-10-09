В России сняли ограничения на поставки с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции наливом с двух белорусских предприятий, а также мясных изделий еще с одной белорусской компании, сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 10 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции наливом с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", - говорится в сообщении.

Учитывая ходатайство белорусской стороны, с 10 октября также возобновятся поставки сухого цельного, сухого обезжиренного и частично обезжиренного молока в упаковках по 250 и 500 граммов с предприятия УПП "Глубокский молочноконсервный комбинат". Продукция этих двух компаний, поставляемая в Россию, должна быть выработана с 10 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, отмечает ведомство.

Кроме того, с 9 октября Россельхознадзор отменил ограничения поставок колбасных изделий, бескостной говядины и готовой продукции из мяса птицы с белорусской компании ПУП "Брестские традиции". Ведомство уточняет, что при этом ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, сохраняются.