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РИА Новости

В России сняли ограничения на поставки с трех белорусских предприятий

19:54 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
Мясной отдел гипермаркета в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции наливом с двух белорусских предприятий, а также мясных изделий еще с одной белорусской компании, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 10 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию молока и молочной продукции наливом с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", - говорится в сообщении.
Учитывая ходатайство белорусской стороны, с 10 октября также возобновятся поставки сухого цельного, сухого обезжиренного и частично обезжиренного молока в упаковках по 250 и 500 граммов с предприятия УПП "Глубокский молочноконсервный комбинат". Продукция этих двух компаний, поставляемая в Россию, должна быть выработана с 10 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, отмечает ведомство.
Кроме того, с 9 октября Россельхознадзор отменил ограничения поставок колбасных изделий, бескостной говядины и готовой продукции из мяса птицы с белорусской компании ПУП "Брестские традиции". Ведомство уточняет, что при этом ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, сохраняются.
Сыр
8 октября, 19:38РИА Новости
Россельхознадзор снял ограничения на поставки белорусского сыра
Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном - мясных и молочных. Необходимость введения таких мер объяснялась несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности. Кроме того, Россельхознадзор устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий Белоруссии.
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