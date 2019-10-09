Меркель выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в Галле

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам жертв стрельбы в немецком Галле, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
В среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Стрельба произошла у синагоги в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой задержан один человек.
"Министр внутренних дел (Хорст) Зеехофер и премьер-министр (земли Саксония-Анхальт) Райнер Хазелофф проинформировали канцлера Меркель о ситуации после нападения в Галле. Она приносит глубокие соболезнования родственникам жертв", - написал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter.
"Мы солидарны со всеми иудеями в праздник Йом-Кипур, благодарим сотрудников сил безопасности, которые все еще участвуют в операции", - добавил Зайберт.