Меркель выразила соболезнования родным погибших при стрельбе в Галле

В среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Стрельба произошла у синагоги в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой задержан один человек.