Египет предложил созвать совет ЛАГ в связи с операцией Турции в Сирии

КАИР, 9 окт - РИА Новости. Египет призвал к чрезвычайному созыву Совета Лиги арабских государств в связи с началом военной операции Турции в Сирии, говорится в распространенном заявлении МИД Египта.

Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.

"Египет решительно осуждает военную агрессию на сирийской территории... Этот шаг является неприемлемым нападением на суверенное арабское государство, вероломным использованием сложной ситуации", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.