Депутат призвал мировое сообщество выступить против операции Турции в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военная операция Турции на севере и северо-востоке Сирии не повлияет на процесс работы конституционной комиссии, считает член сирийского парламента Ареф Тавиль.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

"Работа конституционной комиссии никак не связана с этой агрессией. Так как Сирия переживает военное вторжение уже девять лет. Эти действия не повлияют на действия комиссии, у нее своя собственная программа, на которую согласились все стороны под надзором значимых государств. Поэтому полагаю, что эта агрессия вообще не отразится на работе конституционной комиссии", - сказал РИА Новости Тавиль.

Депутат отметил, что политическое и военное командование задействует все средства для противостояния агрессии. "Сирия не позволит отломить ни малейшего куска своей территории. Однако в тех районах находится вооруженная и радикальная милиция, которая подняла оружие против сирийского государства и заявила о целях захватить часть территорий Сирии и объявить их отдельным государством", - сказал он. Тавиль отметил, что международное сообщество должно заявить о своей позиции и выступить против агрессии одной страны против другого признанного государства.

Официальный Дамаск не признает автономную курдскую администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с ней. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.