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РИА Новости
Война в Сирии

Депутат призвал мировое сообщество выступить против операции Турции в Сирии

19:26 09.10.2019
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© REUTERS / Rodi Said/File Photo Патруль военных Турции в Сирии
 Патруль военных Турции в Сирии
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
Патруль военных Турции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Военная операция Турции на севере и северо-востоке Сирии не повлияет на процесс работы конституционной комиссии, считает член сирийского парламента Ареф Тавиль.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
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"Работа конституционной комиссии никак не связана с этой агрессией. Так как Сирия переживает военное вторжение уже девять лет. Эти действия не повлияют на действия комиссии, у нее своя собственная программа, на которую согласились все стороны под надзором значимых государств. Поэтому полагаю, что эта агрессия вообще не отразится на работе конституционной комиссии", - сказал РИА Новости Тавиль.
Депутат отметил, что политическое и военное командование задействует все средства для противостояния агрессии. "Сирия не позволит отломить ни малейшего куска своей территории. Однако в тех районах находится вооруженная и радикальная милиция, которая подняла оружие против сирийского государства и заявила о целях захватить часть территорий Сирии и объявить их отдельным государством", - сказал он. Тавиль отметил, что международное сообщество должно заявить о своей позиции и выступить против агрессии одной страны против другого признанного государства.
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В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияООНВ мире
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