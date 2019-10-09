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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек ООН обеспокоен действиями Турции на сирийской границе

19:24 09.10.2019 (обновлено: 21:41 09.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш весьма обеспокоен действиями Турции на северо-востоке Сирии, призывает соблюдать Устав ООН и международное гуманитарное право, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавним развитием событий на северо-востоке Сирии. Любые военные операции должны полностью уважать Устав ООН и международное гуманитарное право. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным правом", - сказал Хак.
По его словам, генсек ООН убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения. "Он вновь подчеркивает, что только инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, может принести долгосрочное решение конфликта в Сирии", - сообщил Хак, добавив, что любое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Ранее Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки ИГ*. На этом фоне сирийские курды (Центр координации и военных операций SDF) призвали США и коалицию ввести бесполетную зону на северо-востоке САР для обеспечения своей безопасности.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииАнтониу ГутеррешТурцияСирияООНВ мире
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