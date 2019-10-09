Генсек ООН обеспокоен действиями Турции на сирийской границе

ООН, 9 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш весьма обеспокоен действиями Турции на северо-востоке Сирии, призывает соблюдать Устав ООН и международное гуманитарное право, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавним развитием событий на северо-востоке Сирии. Любые военные операции должны полностью уважать Устав ООН и международное гуманитарное право. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены в соответствии с международным правом", - сказал Хак.

По его словам, генсек ООН убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения. "Он вновь подчеркивает, что только инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, может принести долгосрочное решение конфликта в Сирии", - сообщил Хак, добавив, что любое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Ранее Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки ИГ*. На этом фоне сирийские курды (Центр координации и военных операций SDF) призвали США и коалицию ввести бесполетную зону на северо-востоке САР для обеспечения своей безопасности.