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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды заявили, что США не будут защищать их в конфликте с Турцией

19:22 09.10.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая бронетехника на сирийско-турецкой границе
Турецкая бронетехника на сирийско-турецкой границе
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкая бронетехника на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты не будут участвовать в конфликте между сирийскими курдами и Турцией в северной Сирии, заявил РИА Новости представитель Сирийского демократического совета (СДС) в США Бассам Сакер.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
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"Они (США) не обещали защищать (нас)… Мы знаем, что они никогда не будут вовлечены в это противостояние", - заявил Сакер, отвечая на вопрос, обещали ли США защищать сирийских курдов от Турции.
Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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