Эксперт: Россия должна выступить посредником в переговорах Сирии и Турции

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия должна принять дипломатические меры, чтобы не допустить уничтожения мирного курдского населения в ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии, заявил РИА Новости в среду экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Север Сирии – болевая точка сразу для трех стран: России, Турции и, особенно, САР. Нужна дипломатическая развязка – садиться и вести переговоры: Россия, Сирия и Турция, чтобы не было атак боевиков Рабочей партии Курдистана на турецкую территорию. Москва может выступить здесь посредником", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что курдский народ является дружественным для России. Он напомнил о вкладе курдских формирований в разгром террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра*" в Сирии.

"Нельзя также отвернуться и от Турции, которая учла интересы России, участвует в сирийском урегулировании совместно с Россией и Ираном, закупает наше оружие. Однако это не дает права на убийство мирных людей - граждан Сирии", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*.

Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.