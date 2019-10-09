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РИА Новости

Суд в Тунисе постановил освободить из тюрьмы кандидата в президенты страны

19:16 09.10.2019 (обновлено: 20:39 09.10.2019)
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© AP Photo / Riadh DridiПарламентские выборы в Тунисе
Парламентские выборы в Тунисе
© AP Photo / Riadh Dridi
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суд Туниса постановил освободить из тюрьмы Набиля аль-Каруи - участника второго тура президентских выборов, который назначен на воскресенье, 13 октября, сообщил РИА Новости представитель кандидата в президенты Хатем аль-Милики
Первый тур выборов президента Туниса прошел 15 сентября. По его итогам ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. При этом во второй тур прошли профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и находящийся в тюрьме бизнесмен Набиль аль-Каруи, получивший 15,58%. Аль-Каруи не мог полноценно участвовать в избирательной кампании, поскольку в конце августа попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.
"Сегодня (в среду - ред.) суд принял решение освободить аль-Каруи, и мы не сомневаемся в его беспристрастности и независимости", - заявил собеседник агентства.
Аль-Милики сообщил, что "аль-Каруи освободят после завершения правовых процедур, которые продлятся несколько несколько часов".
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"Аль-Каруи возглавит первое заседание партии "Кальб Тунис" (Сердце Туниса - ред.) и свою предвыборную кампанию в течение нескольких часов, или самое позднее - завтра (в четверг - ред.) утром", - заявил представитель кандидата.
Ранее политик проходил свидетелем по этому делу, но незадолго до начала избирательной кампании его поместили под стражу.
Аль-Каруи неоднократно заявлял, что его задержание незадолго до первого тура выборов политически мотивировано. Он также указывал на отсутствие одинаковых возможностей по сравнению со своим оппонентом.
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля этого года 92-летнего главы государства Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
Президент в Тунисе избирается на пятилетний срок.
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