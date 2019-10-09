МИД Швеции назвал действия Турции на севере Сирии безответственными

СТОКГОЛЬМ, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде назвала безответственными действия правительства Турции, начавшего военную операцию на территории Сирии, и призвала СБ ООН предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.

"Действия Турции безответственны и противоречат международному законодательству. Они провоцируют риск серьезных гуманитарных последствий и могут привести к возрождению ДАЕШ*. Совет Безопасности ООН должен немедленно взять на себя ответственность предотвратить дальнейшую эскалацию. Действуя совместно с европейскими партнерами", - написала Линде в своем официальном аккаунте в Twitter

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планировала с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.