Путин рассказал губернаторам секрет успеха в работе руководителя

"Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненного, и профессионального — для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, в котором вы теперь находитесь", — заявил Путин, принимая губернаторов в Кремле.