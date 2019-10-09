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РИА Новости

Путин рассказал губернаторам секрет успеха в работе руководителя

19:11 09.10.2019 (обновлено: 20:56 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными 8 сентября губернаторами заявил, что не сомневается в наличии у них необходимого опыта для руководства регионами, но подчеркнул, что без чуткого отношения к людям нельзя добиться успеха.

"Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненного, и профессионального — для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, в котором вы теперь находитесь", — заявил Путин, принимая губернаторов в Кремле.

По его словам, самое главное для них — "чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания".
Глава государства поздравил новоизбранных глав регионов и пожелал им удачи.
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
Вчера, 18:56Единый день голосования
Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок "напряженно"
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Я, если честно, так и не понял, когда он добился успеха в руководстве страной? Я может пропустил что-то..
9 октября, 20:52
Константин Е
930005
Секрет в том, чтоб заботиться о силовых структурах, которые будут охранять твоё правление, а так же задействовать полностью административный ресурс на перевыборах. Ну естественно подавляющее большинство СМИ должны быть государственными. А дальше творите, что угодно.
9 октября, 20:49
bboba608
700003
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