Путин рассказал губернаторам секрет успеха в работе руководителя

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными 8 сентября губернаторами заявил, что не сомневается в наличии у них необходимого опыта для руководства регионами, но подчеркнул, что без чуткого отношения к людям нельзя добиться успеха.
"Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненного, и профессионального — для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, в котором вы теперь находитесь", — заявил Путин, принимая губернаторов в Кремле.
Путин напомнил губернаторам, как важно быть чуткими:— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 октября 2019 г.
«Не сомневаюсь в наличии у вас опыта - и жизненного, и профессионального, но без чуткого отношения к людям успеха вам не добиться». pic.twitter.com/049K6nH5sZ
По его словам, самое главное для них — "чувствовать постоянно пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания".
Глава государства поздравил новоизбранных глав регионов и пожелал им удачи.