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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды пообещали оказать сопротивление в случае наступления Турции

19:07 09.10.2019
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© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew GoedlВоеннослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF)
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew Goedl
Военнослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF)
КАИР, 9 окт – РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) не отступали со своих позиций в приграничных с Турцией районах после начала наступательной операции турецкой армии, заявил РИА Новости советник общего командования SDF по гражданским вопросам Ризан Джело.
Ранее гостелевидение Сирии сообщило, что бойцы арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) покинули свои позиции в городе Рас эль-Айн после авиаударов турецких ВВС по городу.
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"Силы SDF дислоцированы в приграничной территории уже несколько дней согласно эффективным планам, разработанным ранее. Отступление не ведется ни в одном из районов, и этого не произойдет. Наше сопротивление на всех фронтах будет жестким", - заявил представитель SDF.
"Силы SDF находятся в состоянии полной готовности, чтобы защищать территории на северо-востоке Сирии в полной мере согласно имеющимся военным планам", - отметил он.
На данный момент в приграничных территориях ведется перестрелка с использованием тяжелых вооружений, сообщил Джело.
По его словам, "сейчас нет никакого турецкого вторжения на наши территории". По данным представителя, "турецкая армия намеренно атакует города, чтобы освободить дороги и заставить жителей уйти". Операция турецкой армии "началась с массированных воздушных налетов на мирных жителей в приграничных районах", в результате "десятки гражданских лиц пострадали в первые минуты", уточнил он.
Президент Турции объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд, а также Айн-Иса в провинции Ракка. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанТурцияСирияВ мире
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