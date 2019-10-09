Сирийские курды пообещали оказать сопротивление в случае наступления Турции

КАИР, 9 окт – РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) не отступали со своих позиций в приграничных с Турцией районах после начала наступательной операции турецкой армии, заявил РИА Новости советник общего командования SDF по гражданским вопросам Ризан Джело.

Ранее гостелевидение Сирии сообщило, что бойцы арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) покинули свои позиции в городе Рас эль-Айн после авиаударов турецких ВВС по городу.

"Силы SDF дислоцированы в приграничной территории уже несколько дней согласно эффективным планам, разработанным ранее. Отступление не ведется ни в одном из районов, и этого не произойдет. Наше сопротивление на всех фронтах будет жестким", - заявил представитель SDF.

"Силы SDF находятся в состоянии полной готовности, чтобы защищать территории на северо-востоке Сирии в полной мере согласно имеющимся военным планам", - отметил он.

На данный момент в приграничных территориях ведется перестрелка с использованием тяжелых вооружений, сообщил Джело.

По его словам, "сейчас нет никакого турецкого вторжения на наши территории". По данным представителя, "турецкая армия намеренно атакует города, чтобы освободить дороги и заставить жителей уйти". Операция турецкой армии "началась с массированных воздушных налетов на мирных жителей в приграничных районах", в результате "десятки гражданских лиц пострадали в первые минуты", уточнил он.

Президент Турции объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд, а также Айн-Иса в провинции Ракка. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.