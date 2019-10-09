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РИА Новости

В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

19:04 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
"Сегодня, 9 октября, в 07.30 (06.30 мск) из дома, расположенного на улице Высокой города Саратова, ушла в школу и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя... 6 декабря 2009 года рождения. О пропаже девочки в полицию сообщила ее мать. Установить местонахождение дочери самостоятельно она не смогла… Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
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Девочка ростом 130 сантиметров, у нее серо-голубые глаза, светло-русые волосы до пояса, была одета в короткую светло-зеленую куртку, малиновую шапку, черные ботинки на белой подошве, юбку и темные колготки.
По данным СУСК по региону, девочка ушла в школу, но там не появилась. Сейчас следователи опрашивают членов семьи ребенка, соседей, жильцов близлежащих домов, персонал школы и сверстников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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МВД РФСаратовПроисшествия
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