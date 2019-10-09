В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

"Сегодня, 9 октября, в 07.30 (06.30 мск) из дома, расположенного на улице Высокой города Саратова, ушла в школу и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя... 6 декабря 2009 года рождения. О пропаже девочки в полицию сообщила ее мать. Установить местонахождение дочери самостоятельно она не смогла… Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Девочка ростом 130 сантиметров, у нее серо-голубые глаза, светло-русые волосы до пояса, была одета в короткую светло-зеленую куртку, малиновую шапку, черные ботинки на белой подошве, юбку и темные колготки.