В ГД предложили обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в проекте закона.