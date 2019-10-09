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РИА Новости

В ГД предложили обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

18:59 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение ПДД, следует из базы данных ГД.
"Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в проекте закона.
При этом отмечается, что направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.
По мнению депутата, на современном этапе развития фиксирующих технических средств невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок, вследствие которых могут быть вынесены необоснованные решения о привлечении к административной ответственности, однако специального порядка обжалования таких необоснованных постановлений действующее законодательство не содержит.
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"Проект федерального закона подготовлен с целью упрощения порядка защиты прав лиц, привлеченных к административной ответственности на основании данных работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи", - поясняет автор.
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