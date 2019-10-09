Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок "напряженно"

"Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании, потому что чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно", - сказал он во время встречи.