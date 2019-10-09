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РИА Новости
Единый день голосования

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок "напряженно"

18:56 09.10.2019 (обновлено: 19:31 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
"Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании, потому что чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно", - сказал он во время встречи.
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Также он поприветствовал глав регионов, отметив, что с некоторыми он уже работал, а кто-то впервые занял этот пост.
Ранее в Кремле сообщали, что во встрече примут участие 19 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
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Единый день голосованияВладимир ПутинРоссияПолитика
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