Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок "напряженно"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
"Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании, потому что чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно", - сказал он во время встречи.
Также он поприветствовал глав регионов, отметив, что с некоторыми он уже работал, а кто-то впервые занял этот пост.
Ранее в Кремле сообщали, что во встрече примут участие 19 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.