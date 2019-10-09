Генсек ООН осудил нападение в немецком Галле

ООН, 9 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку в немецком городе Галле, сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.
Ранее в среду полиция немецкого города Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт сообщила, что при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. По информации СМИ, стрельба произошла у синагоги. По данным полиции, нападавших было как минимум двое, они скрылись с места происшествия. В связи со стрельбой был задержан один человек.
"Генеральный секретарь решительно осуждает нападение, совершенное сегодня на синагогу в Галле, в результате которого, по сообщениям, были убиты по меньшей мере два человека", - сказано в сообщении Хака.
По его словам, генсек считает "это еще одной трагической демонстрацией антисемитизма, совершенной в священный день Йом Кипура, с которой необходимо бороться с максимальной решимостью".