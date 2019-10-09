Саратовский суд лишил полномочий депутата из-за ложных данных о доходах

САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова в среду по иску губернатора области лишил полномочий депутата городской думы Сергея Сурменева из-за недостоверных сведений о доходах в декларации, сообщили РИА Новости в суде.

"Судья принял решение лишить полномочий депутата Саратовской городской думы пятого созыва Сурменева. Иск был подан губернатором области из-за недостоверных сведений о доходах депутата", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сурменев в 2011 году, а затем в 2016 году был избран депутатом Саратовской городской думы. Оба раза его выдвигала партия "Единая Россия". С 2014 года по настоящее время Сурменев является заместителем директора ООО "Профит".

Согласно опубликованным на сайте городской думы сведениям о доходах и имуществе, Сурменев в прошлом году заработал 25,4 миллиона рублей, что на 22,6% меньше, чем годом ранее. У него в собственности нежилые помещения общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров и 13/100 доли земельного участка площадью 1840 квадратных метров. Годом ранее он владел нежилыми помещениями общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров и участками общей площадью 7 тысяч "квадратов". Транспортных средств в 2018 году, как и годом ранее, у Сурменева, его супруги и троих несовершеннолетних детей не было.