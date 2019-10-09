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РИА Новости
Война в Сирии

Источник сообщил о подготовке турецкой армии к переходу границы Сирии

18:47 09.10.2019
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© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali DagКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
АНТАКЬЯ (Турция), 9 окт - РИА Новости. Силы турецкой армии и оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) готовятся к переходу границы со стороны города Айн-Иса в провинции Ракка на севере Сирии, сообщил РИА Новости источник в ССА.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
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"Турецкая армия и подразделения "Сирийской свободной армии" начинают переходить сирийскую границу со стороны Айн-Иса", - сообщил источник, добавив, что они ее еще не перешли и находятся у пограничного заграждения.
Он отметил, что со стороны города Тель-Абъяд переход границы еще не начался.
Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Основными целями операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно их содержать. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии.
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