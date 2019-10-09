Источник сообщил о подготовке турецкой армии к переходу границы Сирии

АНТАКЬЯ (Турция), 9 окт - РИА Новости. Силы турецкой армии и оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) готовятся к переходу границы со стороны города Айн-Иса в провинции Ракка на севере Сирии, сообщил РИА Новости источник в ССА.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
"Турецкая армия и подразделения "Сирийской свободной армии" начинают переходить сирийскую границу со стороны Айн-Иса", - сообщил источник, добавив, что они ее еще не перешли и находятся у пограничного заграждения.
Он отметил, что со стороны города Тель-Абъяд переход границы еще не начался.
Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Основными целями операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно их содержать. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация