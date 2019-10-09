Турецкая армия убирает бетонные блоки на границе с Сирией, сообщили СМИ

ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Турецкая авиация прекратила обстрелы приграничных сирийских городов в рамках операции против курдских формирований, военные начали убирать бетонные блоки на границе двух стран, передает гостелевидение Сирии.

Президент Турции объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

"Армия турецкого режима прекратила полностью воздушные и артиллерийские удары по границе с Сирией и начала убирать бетонные блоки на границе стран", - передает телеканал. Данные действия могут свидетельствовать о подготовке к сухопутной части операции.

До этого турецкая армия атаковала города Рас эль-Айн, Дарбасия, Маликия, Камышли в провинции Хасеке, а также города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электроснабжения, обеспечивающей энергией водонапорную станцию Аллюк, а также плотину Саффан к северу от Маликии.