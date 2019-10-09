Анкара уведомила Дамаск о начале военной операции в Сирии

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Анкара проинформировала Дамаск через генконсульство в Стамбуле о начале операции военных Турции "Источник мира" на севере Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки "Исламское государство"*.