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РИА Новости

В Волгограде спасатели сняли трехлетнего ребенка с окна восьмого этажа

18:42 09.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 окт - РИА Новости. Трехлетний ребенок, оставшийся дома один, стоял в окне на восьмом этаже дома в Волгограде, сотрудники МЧС спасли его с помощью автолестницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, в среду около 17 часов по местному времени (16.00 мск) поступило сообщение о том, что маленький ребенок стоит в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома в Дзержинском районе Волгограда.
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"К месту немедленно были направлены пожарные расчеты, которые при помощи автолестницы проникли в квартиру и предотвратили трагедию. Родителей дома не оказалось", - сказали в ведомстве. Как отметил собеседник агентства, ребенку около трёх лет.
По информации областного ГУМВД, после спасения малыша передали сотрудникам полиции, которые также приехали на место после звонка в экстренные службы, его мать разыскивается.
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ГУМВДМЧС РФВолгоградПроисшествия
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