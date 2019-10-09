В Волгограде спасатели сняли трехлетнего ребенка с окна восьмого этажа

ВОЛГОГРАД, 9 окт - РИА Новости. Трехлетний ребенок, оставшийся дома один, стоял в окне на восьмом этаже дома в Волгограде, сотрудники МЧС спасли его с помощью автолестницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.

По информации ведомства, в среду около 17 часов по местному времени (16.00 мск) поступило сообщение о том, что маленький ребенок стоит в открытом окне с москитной сеткой на 8 этаже дома в Дзержинском районе Волгограда.

"К месту немедленно были направлены пожарные расчеты, которые при помощи автолестницы проникли в квартиру и предотвратили трагедию. Родителей дома не оказалось", - сказали в ведомстве. Как отметил собеседник агентства, ребенку около трёх лет.