Эксперт отметила значение работ нобелевских лауреатов для лечения анемии

ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Научные труды Нобелевских лауреатов по медицине по изучению кислородного метаболизма открывают перспективы для лечения анемии и прочих патологических процессов, сообщила РИА Новости профессор кафедры микробиологии и иммунологии Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) Светлана Заморина.

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на "кислородное голодание".

Как пояснила Заморина, работы Келина, Семенца и Ратклиффа затрагивают эволюционно древние молекулярные механизмы, которые начали формироваться еще на уровне первых многоклеточных организмов.

"В результате проведенных исследований стало очевидно, что клетки претерпевают фундаментальные изменения в экспрессии генов при изменении уровня кислорода в окружающей среде, и прежде всего это касается дефицита кислорода - гипоксии", – отметила Заморина.