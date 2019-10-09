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РИА Новости

Эксперт отметила значение работ нобелевских лауреатов для лечения анемии

18:38 09.10.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosНобелевская премия
Нобелевская премия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Нобелевская премия. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Научные труды Нобелевских лауреатов по медицине по изучению кислородного метаболизма открывают перспективы для лечения анемии и прочих патологических процессов, сообщила РИА Новости профессор кафедры микробиологии и иммунологии Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) Светлана Заморина.
Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на "кислородное голодание".
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Как пояснила Заморина, работы Келина, Семенца и Ратклиффа затрагивают эволюционно древние молекулярные механизмы, которые начали формироваться еще на уровне первых многоклеточных организмов.
"В результате проведенных исследований стало очевидно, что клетки претерпевают фундаментальные изменения в экспрессии генов при изменении уровня кислорода в окружающей среде, и прежде всего это касается дефицита кислорода - гипоксии", – отметила Заморина.
По мнению Замориной, понимание того, как клетка адаптируется к разным уровням кислорода, имеет огромное фундаментальное значение. "В то же время, открытые молекулярные механизмы имеют большую значимость и для медицины, демонстрируя перспективы лечения анемии и прочих патологических процессов", - подчеркнула Заморина.
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