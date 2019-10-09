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РИА Новости
Культура

Менеджер Эда Ширана рассказал о "странных" условиях своего контракта

19:02 09.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп рассказал, что певец часто добавляет "странные" условия в его контракт, сообщает Daily Mail.
Так, последнее обязательное условие — постоянное ношение в бумажнике ламинированной фотографии близнецов Уизли из книг о Гарри Поттере.

"Я все время переживаю из-за собственного контракта, поскольку Эд Ширан каждый год добавляет туда какою-нибудь странную обязанность", — поделился менеджер.

Он работает с исполнителем с 2011 года. Не так давно они вместе открыли паб Bertie Blossoms в Ноттинг Хилле.
Сейчас у музыканта перерыв в гастролях и выступлениях, который продлится полтора года. В свободное время певец занялся рисованием.

"Как это ни странно, ему все удается. Впервые, насколько я знаю, он решил попробовать рисовать. И у него неплохо получается", — заметил Кэмп.

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