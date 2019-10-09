Менеджер Эда Ширана рассказал о "странных" условиях своего контракта

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп рассказал, что певец часто добавляет "странные" условия в его контракт, . Менеджер Эда Ширана Стюарт Кэмп рассказал, что певец часто добавляет "странные" условия в его контракт, сообщает Daily Mail.

Так, последнее обязательное условие — постоянное ношение в бумажнике ламинированной фотографии близнецов Уизли из книг о Гарри Поттере.

"Я все время переживаю из-за собственного контракта, поскольку Эд Ширан каждый год добавляет туда какою-нибудь странную обязанность", — поделился менеджер.

Он работает с исполнителем с 2011 года. Не так давно они вместе открыли паб Bertie Blossoms в Ноттинг Хилле.

Сейчас у музыканта перерыв в гастролях и выступлениях, который продлится полтора года. В свободное время певец занялся рисованием.