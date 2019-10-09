Курды заявили о гибели двух мирных граждан в результате атаки турецких ВС

Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии

Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили о гибели двух мирных жителей в результате удара турецких ВВС по районам на севере Сирии, сообщил Центр координации и военных операций SDF.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

По данным SDF, жертвами бомбардировки стали два жителя деревни, расположенной западнее города Рас-эль-Айн (провинция Хасеке). Еще два человека получили ранения.