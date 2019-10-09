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РИА Новости
Война в Сирии

Курды заявили о гибели двух мирных граждан в результате атаки турецких ВС

18:35 09.10.2019 (обновлено: 18:44 09.10.2019)
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© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили о гибели двух мирных жителей в результате удара турецких ВВС по районам на севере Сирии, сообщил Центр координации и военных операций SDF.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
По данным SDF, жертвами бомбардировки стали два жителя деревни, расположенной западнее города Рас-эль-Айн (провинция Хасеке). Еще два человека получили ранения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
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