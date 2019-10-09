В МИД назвали условия проведения саммита в "нормандском формате"

"Разведение состоялось лишь в Станице Луганской. В Золотом и Петровском, как мы видим, его не удалось провести. Мы слышим определенные заявления из Киева, в том числе, со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чем говорили, и под чем подписывались представители Украины в "нормандском формате" и в контактной группе", - добавил замглавы МИД.