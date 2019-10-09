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РИА Новости
Теплоснабжение

Uniper сохраняет сроки ввода блока Березовской ГРЭС в I квартале 2020 года

18:31 09.10.2019
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© Фото : Tim18Берёзовская ГРЭС
Берёзовская ГРЭС
© Фото : Tim18
ДЮССЕЛЬДОРФ, 9 окт - РИА Новости. Концерн Uniper сохраняет сроки ввода третьего блока Березовской ГРЭС (Красноярский край) "Юнипро" в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
"По третьему блоку задержек никаких не ожидается. Мы идем в соответствии с графиком. Мы ожидаем ввода в эксплуатацию данного блока в срок", - сказал он.
В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. В марте "Юнипро" увеличила оценку инвестиций в восстановление после аварии третьего блока Березовской ГРЭС с 36 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей.
Запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС был перенесен на первый квартал 2020 года, хотя ранее он ожидался в конце 2019 года.
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