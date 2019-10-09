Uniper сохраняет сроки ввода блока Березовской ГРЭС в I квартале 2020 года

ДЮССЕЛЬДОРФ, 9 окт - РИА Новости. Концерн Uniper сохраняет сроки ввода третьего блока Березовской ГРЭС (Красноярский край) "Юнипро" в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

"По третьему блоку задержек никаких не ожидается. Мы идем в соответствии с графиком. Мы ожидаем ввода в эксплуатацию данного блока в срок", - сказал он.

В феврале 2016 года в котельном отделении третьего энергоблока Березовской ГРЭС произошел пожар, повреждения получил котел. В марте "Юнипро" увеличила оценку инвестиций в восстановление после аварии третьего блока Березовской ГРЭС с 36 миллиардов рублей до 40 миллиардов рублей.