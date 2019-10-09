Uniper назвал непростым отделение водоканала, помешавшего сделке с Fortum

ДЮССЕЛЬДОРФ, 9 окт - РИА Новости. Немецкий концерн Uniper считает проблематичным отделение от своей российской "дочки" "Юнипро" водоканала, который не позволял финской Fortum увеличить долю в Uniper, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

"Насколько я знаю, выделение водоканала с целью продажи "Юнипро" не так уж просто, поскольку его невозможно практически отделить, он интегрирован в процесс выработки электроэнергии на данном генерирующем объекте", - сказал Ширенбек.

В октябре финский концерн Fortum заключил соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper примерно за 2,3 миллиарда евро. В результате сделки доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5% и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро. За каждую акцию Uniper в рамках сделки Fortum заплатит 23,97 евро. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2020 года. ФАС России уже получила ходатайство.

В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. В сентябре 2018 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, - электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.

Речь идет о самом рентабельном активе "Юнипро" в России - Сургутской ГРЭС-2, которая получила статус естественной монополии, так как владеет, в частности, станцией водоочистных сооружений и артезианскими скважинами, отмечал "Коммерсант".