Uniper назвал непростым отделение водоканала, помешавшего сделке с Fortum

ДЮССЕЛЬДОРФ, 9 окт - РИА Новости. Немецкий концерн Uniper считает проблематичным отделение от своей российской "дочки" "Юнипро" водоканала, который не позволял финской Fortum увеличить долю в Uniper, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
"Насколько я знаю, выделение водоканала с целью продажи "Юнипро" не так уж просто, поскольку его невозможно практически отделить, он интегрирован в процесс выработки электроэнергии на данном генерирующем объекте", - сказал Ширенбек.
В октябре финский концерн Fortum заключил соглашение с Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper примерно за 2,3 миллиарда евро. В результате сделки доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5% и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро. За каждую акцию Uniper в рамках сделки Fortum заплатит 23,97 евро. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами России и США. Предполагается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2020 года. ФАС России уже получила ходатайство.
В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. В сентябре 2018 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, - электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.
Речь идет о самом рентабельном активе "Юнипро" в России - Сургутской ГРЭС-2, которая получила статус естественной монополии, так как владеет, в частности, станцией водоочистных сооружений и артезианскими скважинами, отмечал "Коммерсант".
Сам Fortum уверен, что российские власти одобрят покупку им более 20,5% Uniper, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на главу Fortum Пекку Лундмарка. По его словам, компания бы не предприняла этот шаг, если бы не была вполне уверена, что одобрение можно получить.