Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее Кувиков уже был заочно арестован, но по другому обвинению. Пранкер, по версии следствия, публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

"Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета).