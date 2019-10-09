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РИА Новости

Распускавшего фейки о "Зимней вишне" заочно арестовали по новому обвинению

18:24 09.10.2019 (обновлено: 18:25 09.10.2019)
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© Стоп-кадр из видео Никиты КувиковаЕвегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков)
Евегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков)
© Стоп-кадр из видео Никиты Кувикова
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Ранее Кувиков уже был заочно арестован, но по другому обвинению. Пранкер, по версии следствия, публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".
"Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста", - сказала собеседница агентства. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета).
Царева добавила, что срок ареста в два месяца будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания Кувикова на территории России.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на открытии сквера Парк ангелов, построенного в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
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Пожар в торговом центре в КемеровоРоссияУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Никогда? Ты так уверен что нынешний украинский фашистский режим будет существовать вечно? Я вот лично не удивлюсь если через пару лет не только этот "блогер", но и вся верхушка киевской хунты окажется рассаженной по камерам.
10 октября, 00:43
СССергей Смирнов
1100001
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