Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Государственной думы рекомендовал депутатам отменить поездки в США, запланированные на ближайшее время, после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В среду советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что поездки депутатов Госдумы в США приостановлены после инцидента с Юмашевой.

"Решение Совета Государственной думы - крайне внимательно относиться в будущем к поездкам в США наших парламентариев, отменить в ближайшее время все поездки, которые были ранее запланированы. Мы ждем в том или ином формате извинений американской стороны", - сказал Слуцкий журналистам по итогам заседания Совета Думы.

Он также добавил, что депутатам в той напряженной ситуации, которая сложилась между РФ и США, не стоит "пускаться в какие-то частные визиты". Слуцкий пояснил, что при необходимости депутат должен в установленном порядке получить соответствующее решение руководства Думы, также должно быть оформлено распоряжение председателя ГД.