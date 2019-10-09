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РИА Новости

Депутатам рекомендовали отменить поездки в США после инцидента с Юмашевой

18:22 09.10.2019 (обновлено: 18:27 09.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Государственной думы рекомендовал депутатам отменить поездки в США, запланированные на ближайшее время, после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что поездки депутатов Госдумы в США приостановлены после инцидента с Юмашевой.
Инга Юмашева
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"Решение Совета Государственной думы - крайне внимательно относиться в будущем к поездкам в США наших парламентариев, отменить в ближайшее время все поездки, которые были ранее запланированы. Мы ждем в том или ином формате извинений американской стороны", - сказал Слуцкий журналистам по итогам заседания Совета Думы.
Он также добавил, что депутатам в той напряженной ситуации, которая сложилась между РФ и США, не стоит "пускаться в какие-то частные визиты". Слуцкий пояснил, что при необходимости депутат должен в установленном порядке получить соответствующее решение руководства Думы, также должно быть оформлено распоряжение председателя ГД.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
8 октября, 09:44Радио Sputnik
"Звенья одной цепи". Депутат Госдумы Юмашева оценила допрос в аэропорту США
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ФБРЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФГосударственный департамент СШААнатолий АнтоновСШАВ мире
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